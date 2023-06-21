Векич вышла в 1/4 финала турнира в Берлине, обыграв Рыбакину
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Теннисистка из Хорватии Донна Векич, 23-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Спортсменка в трёх сетах обыграла спортсменку из Казахстана Елену Рыбакину, третью ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Донна Векич за это время выполнила четыре эйса, реализовала два брейк-пойнта из семи и допустила пять двойных ошибок. На счету её соперницы 15 подач навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта из двух попыток и три двойные ошибки.
В 1/4 финала турнира в Берлине Векич сыграет с 81-й ракеткой мира российской теннисисткой Элиной Аванесян, которая сегодня обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову в трёх сетах.
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