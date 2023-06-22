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Екатерина Александрова обыграла Кори Гауфф и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Екатерина Александрова обыграла Кори Гауфф и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине
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Российская теннисистка Екатерина Александрова (22-я в рейтинге WTA) обыграла седьмую ракетку мира американку Кори Гауфф в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянки.

Матч продлился 1 час 15 минут. Александрова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гауфф шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В третьем круге соревнований в Берлине Александрова сыграет с лучшей в противостоянии Арина Соболенко (Беларусь) — Вероника Кудерметова (Россия). Действующей победительницей турнира является тунисская теннисистка Онс Жабер.

Берлин. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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