Екатерина Александрова обыграла Кори Гауфф и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова (22-я в рейтинге WTA) обыграла седьмую ракетку мира американку Кори Гауфф в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянки.
Матч продлился 1 час 15 минут. Александрова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гауфф шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В третьем круге соревнований в Берлине Александрова сыграет с лучшей в противостоянии Арина Соболенко (Беларусь) — Вероника Кудерметова (Россия). Действующей победительницей турнира является тунисская теннисистка Онс Жабер.
Комментарии
- 22 июня 2023
-
13:25
-
13:23
-
13:00
-
12:38
-
12:18
-
11:27
-
10:34
-
10:12
-
10:08
-
02:13
-
01:52
-
00:20
-
00:08
-
00:02
- 21 июня 2023
-
23:22
-
22:09
-
21:57
-
21:11
-
20:56
-
20:10
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
19:13
-
19:01
-
18:31
-
18:05
-
17:10
-
16:55
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
15:58
-
15:13
Партнерский контент