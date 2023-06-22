Вероника Кудерметова в матче с Соболенко впервые в карьере обыграла соперницу из топ-2

13-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в карьере обыграла соперницу из топ-2 рейтинга WTA.

Это произошло на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче второго круга Кудерметова (WC) со счётом 6:2, 7:6 (7:2) обыграла вторую ракетку мира, чемпионку Australian Open белоруску Арину Соболенко (1). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. За выход в полуфинал Берлина Кудерметова сразится с 22-й ракеткой мира, соотечественницей Екатериной Александровой.

26-летняя Кудерметова – чемпионка одного турнира на уровне WTA, а именно Чарльстона-2021. Также Вероника является победительницей прошлогоднего Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Она завоевала титул вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.