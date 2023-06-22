Российская сенсация в Берлине! Кудерметова победила Соболенко и вышла на Александрову

В четверг, 22 июня, на женском «пятисотнике» в Берлине проходят заключительные матчи второго круга в одиночном разряде. Турнирная сетка сложилась таким образом, что обе игры в самой верхней четверти оказались интересны российским болельщикам. Свои матчи проводили Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Причём соперницы у них были что надо: Александровой выпало сражаться с американкой Кори Гауфф, занимающей седьмое место в рейтинге WTA, а Кудерметовой противостояла вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Первыми на корт вышли Александрова и Гауфф. Россиянка блестяще начала нынешний травяной сезон, выиграв в Хертогенбосхе все пять матчей и защитив таким образом прошлогодний титул. В финале она победила как раз Кудерметову. А в первом круге Берлина Екатерина обыграла Людмилу Самсонову — 6:4, 6:3. Таким образом, перед встречей с Гауфф победная серия Александровой насчитывала шесть матчей.

Гауфф же после вылета в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от Иги Свёнтек взяла недельную паузу и только сейчас открыла свой травяной сезон. В первом раунде текущего турнира американка не испытала особых проблем во встрече с чешкой Катержиной Синяковой — 6:3, 6:4. По личным встречам с Александровой впереди была Кори — 1-0. Она выиграла в первом раунде Дубая-2021 в упорнейшей борьбе — 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (10:8). Отчётный матч изначально представлялся не менее интригующим. В середине первого сета соперницы обменялись брейками, а в девятом гейме, когда счёт был 4:4, Александрова упустила тройной брейк-пойнт, потом ещё один, но с пятой попытки всё же взяла подачу Гауфф. После этого россиянка подала на сет — 6:4.

А вторую партию Екатерина и вовсе выиграла всухую! Как ни парадоксально, соперница смогла создать ей при этом немало проблем. Достаточно сказать, что в первых двух геймах на своей подаче Александрова спасла в общей сложности целых четыре брейк-пойнта. Да и на чужой подаче россиянке приходилось прилагать все усилия. Особенно это касается долгого первого гейма, который Екатерина взяла лишь с четвёртого брейк-пойнта. И лишь последний гейм, в котором Александрова на подаче отдала сопернице лишь одно очко, сложился относительно легко. В итоге — 6:4, 6:0 за 1 час 16 минут.

«Честно говоря, не знаю, как так вышло. Трава — не самое моё любимое покрытие, но каким-то образом мне удаётся хорошо играть на нём. Может быть, по счёту кажется, что игра была простой, но такого никогда не бывает. Кори играла потрясающе. Надеюсь, что я смогу сохранить такую форму надолго», — сказала Александрова после матча.

Спустя время на корт вышли Кудерметова и Соболенко. Россиянка, как уже упоминалось, начала травяной сезон с того, что дошла до финала в Хертогенбосхе, проиграв там Александровой. А в первом круге Берлина Вероника обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 6:4, 6:2. Белоруска же, уступив в полуфинале «Ролан Гаррос» чешской сенсации Каролине Муховой, немного отдохнула, а в первом круге нынешнего турнира обыграла 38-летнюю легенду российского тенниса Веру Звонарёву, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, — 6:3, 6:2.

Счёт личных встреч в противостоянии с Кудерметовой был 2-1 в пользу Соболенко. При этом Арина дважды побеждала на харде, а год назад на этих же кортах в первом круге верх взяла Вероника — 2:6, 7:5, 6:4. Россиянка и в этот раз быстро дала понять, что нацелена на успех. Первые четыре гейма остались за Кудерметовой — 4:0. В них Вероника продемонстрировала едва ли не идеальную статистику: подачу соперницы она оба раза брала с первого брейк-пойнта, а в своих геймах отдала лишь один розыгрыш. К пятому гейму Соболенко включилась, но было уже поздно. При счёте 5:2 Кудерметова, подавая на партию, со второй попытки реализовала двойной сетбол — 6:2. Хотя эйсов за весь сет было больше у белоруски: четыре против двух.

Второй сет Кудерметова также начала с брейка — со второго брейк-пойнта. Соболенко в этот момент проявляла недовольство судейством. Арина считала, что Вероника ошиблась на приёме, но заведомо не могла использовать свой третий, последний «челлендж», поскольку проверять только последний удар разрешено, а приём в данной ситуации считается уже заигранным.

Несмотря на это, белоруска стала уверенно действовать на подаче и под ноль взяла два своих гейма. Не менее успешно свою подачу брала и Кудерметова. В шестом гейме Арина впервые в матче заработала брейк-пойнт, но упустила его — 4:2 в пользу Вероники. А восьмом гейме состоялся и первый брейк в исполнении Соболенко — 4:4. После этого теннисистки взяли по два гейма на подаче, и пришлось играть тай-брейк. В нём Кудерметова не оставила шансов сопернице: Вероника повела 6:1, заработав таким образом пятерной матчбол, и вскоре использовала его — 6:2, 7:6 (7:2) за 1 час 40 минут.

Таким образом, в «верхнем» четвертьфинале Александрова сыграет с Кудерметовой — спустя пять дней после предыдущей очной встречи! А в «нижнем» россиянка Элина Аванесян (LL) сыграет с Донной Векич из Хорватии, которая ранее сенсационно выбила из сетки Елену Рыбакину (2). Все четвертьфиналы состоятся в пятницу, 23 июня. Финал запланирован на 25 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».