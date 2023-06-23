Като заявила, что настоявшая на её дисквалификации Соррибес-Тормо не принесла ей извинений

Японская теннисистка Мию Като рассказала, связывались ли с ней чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо после резонансного инцидента на «Ролан Гаррос» — 2023.
Напомним, по ходу второго сета Като, игравшая в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади, ненамеренно ударила мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Однако соперницы теннисисток – Боузкова и Соррибес-Тормо — настояли на их дисквалификации на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. Като тоже покидала корт со слезами на глазах, позднее её лишили рейтинговых очков и призовых в парном разряде.
«Боузкова прислала мне сообщение: «Извини за сегодняшний день. Надеюсь, у тебя и твоей напарницы всё в порядке». Но я не ответила. От Соррибес-Тормо – совсем ничего», — приводит слова Като Clay Tenis.
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