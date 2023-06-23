Карен Хачанов снялся с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, снялся с Уимблдона. Причина этого решения пока не называется. Вместо него в основную сетку турнира «Большого шлема» войдёт аргентинец Хуан Мануэль Серундоло.

В 2021 году Карен Хачанов выходил в четвертьфинал Уимблдона, где в упорной борьбе в пяти сетах уступил специалисту в игре на траве, канадцу Денису Шаповалову. В прошлом сезоне спортсмен, как и все представители России и Беларуси, не был допущен на турнир.

Карен Хачанов не принимал участия в турнирах после сложного матча с Новаком Джоковичем в четвертьфинале «Ролан Гаррос» и не выходил на травяные корты. Ранее теннисист снялся с турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), своё решение он объяснял желанием восстановить физическую форму для старта на Уимблдоне.