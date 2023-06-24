Элина Аванесян — Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине
Поделиться
Сегодня, 24 июня, состоится матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 81-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян (LL) сыграет с 23-й ракеткой мира хорватской спортсменкой Донной Векич. Поединок начнётся чуть позже 11:35 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Донна Векич в четвертьфинале травяного турнира в Берлине.
Берлин. 1/4 финала
24 июня 2023, суббота. 11:40 МСК
81
Элина Аванесян
Э. Аванесян
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
23
Донна Векич
Д. Векич
Встреча спортсменок должна была состояться накануне, 23 июня, однако из-за дождей все матчи 1/4 финала турнира в Берлине были перенесены на субботу.
В полуфинале соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Мария Саккари (Греция) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Комментарии
- 24 июня 2023
-
12:03
-
11:36
-
11:30
-
10:49
-
10:15
-
10:00
-
01:16
-
00:58
- 23 июня 2023
-
22:24
-
21:41
-
21:25
-
21:02
-
20:42
-
20:33
-
20:32
-
20:29
-
19:46
-
19:39
-
19:33
-
19:03
-
18:52
-
18:36
-
18:23
-
18:08
-
17:46
-
17:25
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:47
-
14:29
-
14:17
Партнерский контент