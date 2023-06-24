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Элина Аванесян — Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине

Элина Аванесян — Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине
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Сегодня, 24 июня, состоится матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 81-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян (LL) сыграет с 23-й ракеткой мира хорватской спортсменкой Донной Векич. Поединок начнётся чуть позже 11:35 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Донна Векич в четвертьфинале травяного турнира в Берлине.

Берлин. 1/4 финала
24 июня 2023, суббота. 11:40 МСК
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
5 		   
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Встреча спортсменок должна была состояться накануне, 23 июня, однако из-за дождей все матчи 1/4 финала турнира в Берлине были перенесены на субботу.

В полуфинале соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Мария Саккари (Греция) — Маркета Вондроушова (Чехия).

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