Элина Аванесян — Донна Векич: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине

Сегодня, 24 июня, состоится матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 81-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян (LL) сыграет с 23-й ракеткой мира хорватской спортсменкой Донной Векич. Поединок начнётся чуть позже 11:35 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Донна Векич в четвертьфинале травяного турнира в Берлине.

Встреча спортсменок должна была состояться накануне, 23 июня, однако из-за дождей все матчи 1/4 финала турнира в Берлине были перенесены на субботу.

В полуфинале соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Мария Саккари (Греция) — Маркета Вондроушова (Чехия).