Аванесян бьётся за 1/2 финала! Кудерметова снялась, Рублёв готовится к битве. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В субботу в Бирмингеме и Галле будут проведены полуфиналы, а в Берлине – ещё и отложенный накануне из-за дождя четвертьфинал. Так что кому-то из теннисисток придётся провести по два матча за день. В субботу должны выйти на корт сразу пять россиян. В столице Германии ожидается российское дерби – Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также Элина Аванесян сразится с хорваткой Донной Векич. В Галле Андрей Рублёв попытается поквитаться с обидчиком Даниила Медведева – испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Ну а в Бирмингеме Анастасия Потапова встретится с Еленой Остапенко.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Кудерметова снялась!
13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Её соотечественника Екатерина Александрова, с которой Кудерметова должна была сыграть в четвертьфинале, стала первой полуфиналисткой турнира.
Сейчас самое время узнать, кто такая Элина Аванесян, наделавшая много шума на недавнем «Ролан Гаррос».
Опубликована сетка травяного турнира категории WTA-250, который пройдёт в Бад-Хомбурге (Германия) с 25 июня по 1 июля.
Возглавившая посев соревнований первая ракетка мира из Польши Ига Cвёнтек (1) сыграет в первом круге с немкой Татьяной Марией.
15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова (2) встретится с представительницей Болгарии Викторией Томовой и может выйти на победительницу матча между соотечественницей Анной Блинковой и чешкой Линдой Носковой. Варвара Грачёва (8) в стартовом матче сыграет с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан, Евгения Родина встретится с квалифаером.
Совсем скоро состоится поединок четвертьфинала турнира WTA-500 в Берлине между Элиной Аванесян и Донной Векич.
Теннисистки раньше друг с другом не играли. Элина только-только осваивается на турнирах WTA. Здесь, как и на «Ролан Гаррос», она проиграла в последнем круге квалификации и попала в основу как лаки-лузер после снятия одной из участниц основной сетки. В обоих случаях Аванесян здорово этим воспользовалась — в Париже аж до 4-го круга (1/8 финала) дошла, здесь уже два матча в основе выиграла. Векич же только что выбила действующую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину.
Познакомимся с расписанием дня с участием российских теннисистов.
Главным событием дня накануне стало поражение Даниила Медведева от своего самого неудобного соперника — испанца Роберто Баутиста-Агуту. Теперь счёт личных встреч у россиянина стал очень неприятным — 2-5. Все подробности — в нашем обзоре.
О том, как развивались события накануне, читайте подробности в нашем пятничном лайве дня.
- 24 июня 2023
-
12:03
-
11:36
-
11:30
-
10:49
-
10:15
-
10:00
-
01:16
-
00:58
- 23 июня 2023
-
22:24
-
21:41
-
21:25
-
21:02
-
20:42
-
20:33
-
20:32
-
20:29
-
19:46
-
19:39
-
19:33
-
19:03
-
18:52
-
18:36
-
18:23
-
18:08
-
17:46
-
17:25
-
16:57
-
16:44
-
16:40
-
16:02
-
16:00
-
15:54
-
15:47
-
14:29
-
14:17