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Рублёв, Потапова, Кудерметова, Александрова, Аванесян: онлайн-трансляция турниров-2023, результаты, сетки, где смотреть

Аванесян бьётся за 1/2 финала! Кудерметова снялась, Рублёв готовится к битве. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция турниров-2023
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На турнирах в Галле, Бирмингеме и Лондоне в субботу сражаются несколько теннисистов из России. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В субботу в Бирмингеме и Галле будут проведены полуфиналы, а в Берлине – ещё и отложенный накануне из-за дождя четвертьфинал. Так что кому-то из теннисисток придётся провести по два матча за день. В субботу должны выйти на корт сразу пять россиян. В столице Германии ожидается российское дерби – Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также Элина Аванесян сразится с хорваткой Донной Векич. В Галле Андрей Рублёв попытается поквитаться с обидчиком Даниила Медведева – испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Ну а в Бирмингеме Анастасия Потапова встретится с Еленой Остапенко.

ATP-500. Галле. Сетка
WTA-500. Берлин. Сетка
WTA-250. Бирмингем. Сетка
Берлин. 1/4 финала
24 июня 2023, суббота. 11:40 МСК
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
5 		   
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Берлин. 1/4 финала
24 июня 2023, суббота. 12:00 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Бирмингем. 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 14:30 МСК
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Галле. 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 16:30 МСК
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Live Даниил Сальников

Кудерметова снялась!

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Её соотечественника Екатерина Александрова, с которой Кудерметова должна была сыграть в четвертьфинале, стала первой полуфиналисткой турнира.

11:59 Даниил Сальников

Сейчас самое время узнать, кто такая Элина Аванесян, наделавшая много шума на недавнем «Ролан Гаррос».

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11:48 Даниил Сальников

Опубликована сетка травяного турнира категории WTA-250, который пройдёт в Бад-Хомбурге (Германия) с 25 июня по 1 июля.

Возглавившая посев соревнований первая ракетка мира из Польши Ига Cвёнтек (1) сыграет в первом круге с немкой Татьяной Марией.

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова (2) встретится с представительницей Болгарии Викторией Томовой и может выйти на победительницу матча между соотечественницей Анной Блинковой и чешкой Линдой Носковой. Варвара Грачёва (8) в стартовом матче сыграет с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан, Евгения Родина встретится с квалифаером.

11:30 Даниил Сальников

Совсем скоро состоится поединок четвертьфинала турнира WTA-500 в Берлине между Элиной Аванесян и Донной Векич.

Теннисистки раньше друг с другом не играли. Элина только-только осваивается на турнирах WTA. Здесь, как и на «Ролан Гаррос», она проиграла в последнем круге квалификации и попала в основу как лаки-лузер после снятия одной из участниц основной сетки. В обоих случаях Аванесян здорово этим воспользовалась — в Париже аж до 4-го круга (1/8 финала) дошла, здесь уже два матча в основе выиграла. Векич же только что выбила действующую чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину.

Берлин. 1/4 финала
24 июня 2023, суббота. 11:40 МСК
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
5 		   
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
11:21 Даниил Сальников

Познакомимся с расписанием дня с участием российских теннисистов.

11:07 Даниил Сальников

Главным событием дня накануне стало поражение Даниила Медведева от своего самого неудобного соперника — испанца Роберто Баутиста-Агуту. Теперь счёт личных встреч у россиянина стал очень неприятным — 2-5. Все подробности — в нашем обзоре.

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