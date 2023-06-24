Аванесян бьётся за 1/2 финала! Кудерметова снялась, Рублёв готовится к битве. LIVE!

На турнирах в Галле, Бирмингеме и Лондоне в субботу сражаются несколько теннисистов из России. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В субботу в Бирмингеме и Галле будут проведены полуфиналы, а в Берлине – ещё и отложенный накануне из-за дождя четвертьфинал. Так что кому-то из теннисисток придётся провести по два матча за день. В субботу должны выйти на корт сразу пять россиян. В столице Германии ожидается российское дерби – Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также Элина Аванесян сразится с хорваткой Донной Векич. В Галле Андрей Рублёв попытается поквитаться с обидчиком Даниила Медведева – испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Ну а в Бирмингеме Анастасия Потапова встретится с Еленой Остапенко.