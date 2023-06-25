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Ольховский: у Рублёва больше шансов победить, но Бублик может преподнести сюрприз на траве

Ольховский: у Рублёва больше шансов победить, но Бублик может преподнести сюрприз на траве
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финала турнира в Галле (Германия), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и казахстанский теннисист Александр Бублик.

«Андрей очень хорошо выступает на турнире в Галле. Он обыграл достаточно неплохих соперников и смотрится уверенно. Что касается матча с Бубликом, то игра будет интересной, потому что Александр непредсказуем. Если Бублик будет хорошо подавать, то Андрею будет достаточно тяжело его брейкануть, потому что Бублик подаёт очень неплохо.

С другой стороны, Рублёв намного стабильнее и психологически устойчивее. Думаю, у Андрея больше шансов сегодня победить, но Бублик — это человек, который может преподнести сюрприз на траве», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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