Андрей Рублёв — Александр Бублик. Отомстил за Медведева и выиграет финал?

25 июня Андрей Рублёв и Александр Бублик сыграют в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия). Начало – не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом россиянина: поставить на его победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех казахстанца оценивается в 2.16.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч в Галле Андрей Рублёв — Александр Бублик 25 июня 2023 года

Букмекеры предполагают, что матч Андрей Рублёв — Александр Бублик получится упорным: тотал больше 23.5 гейма идёт за 1.87, а тотал меньше 23.5 гейма – за 1.93. Поставить на то, что российский теннисист выиграет со счётом 2:1, можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз на матч в Галле (Германия) Андрей Рублёв — Александр Бублик (25.06.2023)

Сегодня Андрей Рублёв и Александр Бублик сыграют в финале турнира ATP-500 в Галле (Германия) на травяных кортах. Начало матча — не ранее 15:00 мск.

Андрей Рублёв проводит один из лучших сезонов в карьере. Он на четырёх турнирах дошёл до финала, в том числе в парном разряде на Mutua Madrid Open, и в итоге выиграл два титула.

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На «Мастерсе» в Мадриде он в тандеме с Даниилом Медведевым победил индо-австралийскую пару Рохана Бопанна и Мэттью Эбдена. Также добился успеха на «Мастерсе» в Монте-Карло в одиночном разряде — в финале турнира обыграл Хольгера Руне со счётом 2:1 (5:7, 6:2, 7:5).

Рублёв прибыл в Галле после поражения в третьем круге «Ролан Гаррос» от 48-й ракетки АТР Лоренцо Сонего. Примечательно, что российский теннисист оступился, ведя в счёте 2:0, проиграв в итоге — 2:3 (7:5, 6:0, 3:6, 6:7, 3:6). Такое с ним случилось впервые в карьере.

В Париже удача была не на стороне Андрея. На фоне проблем с точностью первых подач встречи затягивались и отнимали больше сил. Он не смог выступить на максимум возможностей, проигрывая соперникам минимум в одном сете.

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На турнире в Галле Рублёв всё так же не впечатляет процентом попадания первой подачи — лишь 189 из 317 были точны. При этом Андрей демонстрирует завидную эффективность и отличается неуступчивостью, выиграв 78,31% своих первых подач.

Примечательно, что в предыдущем сезоне на турнире в Галле при аналогичной статистике Рублёв завершил выступления уже в первом круге, проиграв Николозу Басилашвили по итогам двух сетов (6:7, 4:6). В этот раз он оказался более подготовленным к старту травяного сезона и имеет все шансы выиграть первый титул на траве.

Александр Бублик — первая ракетка Казахстана. Турнир в Галле стал светлым пятном на его результатах в первой половине текущего сезона. До старта травяного сезона лишь на Open 13 Provence и Internazionali BNL d'Italia Бублик проходил дальше второго круга соревнований, победив лишь в 8 из 27 матчей.

Выступлениями в Галле казахстанский теннисист приятно удивил. На пути к финалу он обыграл более опытных и мастеровитых теннисистов — Борну Чорича, Ян-Леннарда Штруффа, Янника Синнера и Александра Зверев, уступив им лишь в одном сете и отдал только 30 геймов. Недооценивать его не стоит.

Андрей Рублёв и Александр Бублик провели три личные встречи. Все они закончились победами теннисиста из России. В последний раз пути спортсменов переплелись в 2020 году во втором круге ABN AMRO World Tennis Tournament. Тогда Андрей за 1 час и 11 минут обыграл Александра со счётом 2:0 (7:5, 6:3).

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Рублёв проводит отличный сезон. На его счету 31 победа в 43 встречах. Российский теннисист более опытен и психологически устойчив. Он мотивирован на победной ноте подойти к старту Уимблдона. В совокупности с впечатляющей статистикой выигранных первых подач рекомендуем ставку на победу Рублёва с форой (-1.5) гейма с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставка на матч в Галле Андрей Рублёв — Александр Бублик 25 июня 2023 года

Андрей Рублёв успешнее выступает по ходу текущего сезона. После досадного поражения на «Ролан Гаррос» он полон решимости реабилитироваться на Уимблдоне. Победа на травяном турнире в Галле поможет укрепить уверенность в собственных силах. Александр Бублик уступает россиянину в классе и опыте. На турнире в Галле он уже прыгнул выше головы. Шансов справиться с Рублёвым у него мало.

Ставка: победа Андрея Рублёва с форой (-1.5) гейма за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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