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Рублёв — Бублик: россиянин проиграл первый сет финала турнира в Галле

Рублёв — Бублик: россиянин проиграл первый сет финала турнира в Галле
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Казахстанский теннисист Александр Бублик (48-й в рейтинге ATP) обыграл седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва в первом сете финального матча травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Этот сет завершился со счётом 6:3 в пользу казахстанского спортсмена.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Бублик в финале турнира в Галле.

Галле. Финал
25 июня 2023, воскресенье. 15:15 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Рублёв и Бублик встречались на корте три раза. Во всех трёх матчах победу одержал российский теннисист. В полуфинале турнира в Галле Рублёв обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута, а Бублик одержал победу над немцем Александром Зверевым.

Напомним, действующим победителем турнира в Галле является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в финале прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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