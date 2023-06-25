Рублёв — Бублик: россиянин проиграл первый сет финала турнира в Галле

Казахстанский теннисист Александр Бублик (48-й в рейтинге ATP) обыграл седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва в первом сете финального матча травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Этот сет завершился со счётом 6:3 в пользу казахстанского спортсмена.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Бублик в финале турнира в Галле.

Рублёв и Бублик встречались на корте три раза. Во всех трёх матчах победу одержал российский теннисист. В полуфинале турнира в Галле Рублёв обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута, а Бублик одержал победу над немцем Александром Зверевым.

Напомним, действующим победителем турнира в Галле является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в финале прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.