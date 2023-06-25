Видеообзор поражения Андрея Рублёва от Александра Бублика в финале турнира в Галле

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в финальном матче травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) с представителем Казахстана Александром Бубликом (48-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу казахстанского спортсмена. Матч продлился 1 час 35 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию обзор лучших моментов прошедшей игры:

Видео представлено на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Став победителем соревнований в Галле, Александр Бублик впервые выиграл титул турнира категории ATP-500. Эта победа позволит казахстанскому теннисисту подняться в рейтинге ATP с 48-го на 27-е место и достичь лучшего рейтинга в карьере.