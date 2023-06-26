Хачанов: лично для меня номер один — это Роджер Федерер

11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о лучшем теннисисте в истории и рассказал, чьей игрой вдохновлялся он сам.

«В детстве моими кумирами были Марат Сафин и Хуан Мартин дель Потро.

Величайший теннисист всех времён? По количеству победных «Шлемов» Новак Джокович вышел вперёд, доказав пальму первенства среди «Большого трио». Но, пока Рафа Надаль не закончил карьеру, его никогда нельзя списывать со счетов. Особенно на грунте. Но лично для меня номер один — это Роджер Федерер. У него всё сложилось: великолепный игрок, семьянин, отлично выглядит, остроумен. Не знаю ни одного человека, у кого были бы какие-то претензии к швейцарцу. Все воспринимают его однозначно позитивно», — приводит слова Хачанова «Спорт-экспресс».