Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов: лично для меня номер один — это Роджер Федерер

Хачанов: лично для меня номер один — это Роджер Федерер
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о лучшем теннисисте в истории и рассказал, чьей игрой вдохновлялся он сам.

«В детстве моими кумирами были Марат Сафин и Хуан Мартин дель Потро.

Величайший теннисист всех времён? По количеству победных «Шлемов» Новак Джокович вышел вперёд, доказав пальму первенства среди «Большого трио». Но, пока Рафа Надаль не закончил карьеру, его никогда нельзя списывать со счетов. Особенно на грунте. Но лично для меня номер один — это Роджер Федерер. У него всё сложилось: великолепный игрок, семьянин, отлично выглядит, остроумен. Не знаю ни одного человека, у кого были бы какие-то претензии к швейцарцу. Все воспринимают его однозначно позитивно», — приводит слова Хачанова «Спорт-экспресс».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023