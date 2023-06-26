Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона. В матче первого круга соревнований Донской потерпел поражение от представителя Чили Томаса Барриос-Веры со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Донской один раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника. Барриос-Вера не выполнил ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов.
33-летний Донской, занимающий 231-е место в рейтинге АТР, пять раз играл в основной сетке Уимблдона, но ни разу не сумел преодолеть барьер первого круга соревнований. 133-я ракетка мира 25-летний Барриос-Вера добрался до основной сетки только в 2021 году, но не смог выйти во второй круг.
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