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Евгений Донской не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона

Евгений Донской не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона
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Российский теннисист Евгений Донской не сумел выйти во второй круг квалификации Уимблдона. В матче первого круга соревнований Донской потерпел поражение от представителя Чили Томаса Барриос-Веры со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Донской один раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника. Барриос-Вера не выполнил ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов.

33-летний Донской, занимающий 231-е место в рейтинге АТР, пять раз играл в основной сетке Уимблдона, но ни разу не сумел преодолеть барьер первого круга соревнований. 133-я ракетка мира 25-летний Барриос-Вера добрался до основной сетки только в 2021 году, но не смог выйти во второй круг.

Уимблдон — квалификация (м). 1-й круг
26 июня 2023, понедельник. 17:30 МСК
Евгений Донской
231
Россия
Евгений Донской
Е. Донской
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Томас Барриос-Вера
133
Чили
Томас Барриос-Вера
Т. Барриос-Вера
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