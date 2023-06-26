Чемпион Галле Александр Бублик снялся с турнира на Мальорке
Поделиться
26-я ракетка мира, 26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик снялся с травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), который пройдёт с 25 июня по 1 июля. Общий призовой фонд данных соревнований составил € 915 630.
В матче первого круга посеянный под пятым номером Бублик должен был сыграть с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом. Место Бублика в основной сетке займёт лаки-лузер, представитель Франции Артур Риндеркнеш (85-я ракетка мира).
Ранее Бублик завоевал дебютный титул на уровне ATP-500. Это произошло на турнире в Галле (Германия). В финале соревнований Александр со счётом 6:3, 3:6, 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва (3).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2023
-
19:18
-
19:04
-
19:03
-
18:45
-
18:40
-
16:58
-
16:34
-
16:18
-
16:00
-
14:41
-
14:30
-
14:14
-
14:07
-
13:36
-
13:21
-
12:30
-
12:25
-
11:45
-
11:24
-
10:44
-
09:57
-
09:48
-
09:26
-
04:04
-
02:51
-
00:58
-
00:41
- 25 июня 2023
-
23:49
-
22:58
-
21:41
-
21:08
-
20:49
-
20:41
-
19:44
-
19:21
Партнерский контент