Грачёва обыграла Эррани и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

43-я ракетка мира, французская теннисистка Варвара Грачёва вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв в матче второго круга итальянскую теннисистку Сару Эррани (80-я ракетка мира).

Игра завершилась уверенной победой представительницы Франции в двух сетах со счётом 6:2, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Варвара Грачёва за это время ни разу не подала навылет,, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных и допустила три двойных ошибки. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале соревнований в Германии Варвара Грачёва сыграет с победительницей противостояния Маяр Шериф (Египет) — Лючия Бронцетти (Италия).