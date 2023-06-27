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Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдона

Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдона
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Российская теннисистка Эрика Андреева, 148-я ракетка мира, одержала победу в первом раунде квалификации Уимблдона. Спортсменка в трёх сетах обыграла представительницу Словении Далилу Якупович, 240-ю в рейтинге WTA: 3:6, 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут. Эрика Андреева по ходу встречи один раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из 13, а также допустила две двойные ошибки. На счету Далилы Якупович — пять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из семи и четыре двойные ошибки.

Во втором круге квалификации Эрика Андреева сыграет с победительницей матча Кимберли Биррелл (Австралия, 116) — Даяна Ястремская (Украина, 152). Соперница россиянки определится сегодня, 27 июня, вечером.

Уимблдон — квалификация (ж). 1-й круг
27 июня 2023, вторник. 16:30 МСК
Далила Якупович
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
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