Эрика Андреева вышла во второй круг квалификации Уимблдона
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Российская теннисистка Эрика Андреева, 148-я ракетка мира, одержала победу в первом раунде квалификации Уимблдона. Спортсменка в трёх сетах обыграла представительницу Словении Далилу Якупович, 240-ю в рейтинге WTA: 3:6, 6:4, 6:4.
Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут. Эрика Андреева по ходу встречи один раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из 13, а также допустила две двойные ошибки. На счету Далилы Якупович — пять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из семи и четыре двойные ошибки.
Во втором круге квалификации Эрика Андреева сыграет с победительницей матча Кимберли Биррелл (Австралия, 116) — Даяна Ястремская (Украина, 152). Соперница россиянки определится сегодня, 27 июня, вечером.
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