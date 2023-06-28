Робсон: Джокович — фаворит Уимблдона-2023. Сейчас он максимально уверен в себе

Бывшая 27-я ракетка мира британская теннисистка Лора Робсон назвала сербского теннисиста Новака Джоковича фаворитом Уимблдона 2023 года.

«В моих глазах Новак определённо фаворит Уимблдона, особенно после Открытого чемпионата Франции. Сейчас он максимально уверен в себе. Он выигрывал Уимблдон множество раз, комфортно чувствует себя на травяном покрытии, поэтому я не знаю, как можно ставить против Джоковича», — приводит слова Робсон Eurosport.

Напомним, после победы на Открытом чемпионате Франции 2023 года Новак Джокович не провёл ни одного турнира на травяном покрытии. Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Сербский теннисист является семикратным чемпионом и действующим победителем английского мэйджора.