Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне на отказе соперницы
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В четвертьфинальном матче Касаткина (9) встречалась с пятой ракеткой мира, представительницей Франции Каролин Гарсией (2/WC). Дарья уверенно выиграла первый сет со счётом 6:2, во втором повела (2:1 по геймам), после чего Гарсия приняла решение покинуть корт.
Всего поединок продлился 48 минут. Касаткина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Гарсии три эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
За выход в финал Истбурна Касаткина сразится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Камила Джорджи (Италия).
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