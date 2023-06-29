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Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне на отказе соперницы

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне на отказе соперницы
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинальном матче Касаткина (9) встречалась с пятой ракеткой мира, представительницей Франции Каролин Гарсией (2/WC). Дарья уверенно выиграла первый сет со счётом 6:2, во втором повела (2:1 по геймам), после чего Гарсия приняла решение покинуть корт.

Всего поединок продлился 48 минут. Касаткина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Гарсии три эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в финал Истбурна Касаткина сразится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) — Камила Джорджи (Италия).

Истбурн (ж). 1/4 финала
29 июня 2023, четверг. 18:05 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
2 		1  
         
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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