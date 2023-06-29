Анна Блинкова проиграла первой ракетке мира Свёнтек в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге
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39-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова не сумела пробиться в полуфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), который продлится до 1 июля.
В четвертьфинальном матче Блинкова (9) со счётом 3:6, 2:6 проиграла четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», первой ракетке мира польке Иге Свёнтек (1). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 13 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не реализовала два заработанных брейк-пойнта. На счету Свёнтек два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующей соперницей Свёнтек в Бад-Хомбурге станет 65-я ракетка мира, представительница Италии Лючия Бронцетти.
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