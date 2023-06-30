Виландер: победа на Уимблдоне позволит Джоковичу избежать угрозы со стороны Надаля

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», бывший шведский теннисист Матс Виландер высказался о давлении, которое оказывается на сербского теннисиста Новака Джоковича в преддверии Уимблдона-2023.
«Новак чувствует серьёзное давление, потому что возможная победа на Уимблдоне в этом году очень важна. Если он выиграет, он сравняется с Маргарет Корт по количеству побед на турнирах «Большого шлема». А ещё в случае победы Новак окажется достаточно далеко от Надаля, чтобы испанец не мог навязать ему борьбу и угрожать его рекорду. Груз ожиданий велик. Но, я думаю, за годы карьеры Джокович научился многому. Предстоящий турнир важен, потому что он может позволить Новаку отделить себя от двух других представителей «Большой тройки», — приводит слова Виландера Eurosport.
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