Каспер Рууд: не думаю, что мне нужно что-то ещё, чтобы доказать, что я хорош
Поделиться
Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд в преддверии Уимблдона-2023 высказался о своих достижениях на турнирах «Большого шлема».
«Не думаю, что мне нужно что-то ещё, чтобы доказать, что я хорош. Я выступил в трёх финалах турниров «Большого шлема». Что предпочтительнее — трижды проиграть во втором круге или трижды уступить в финале? Для меня ответ очень прост», — приводит слова Рууда Eurosport.
Напомним, Каспер Рууд выступил в двух финалах Открытого чемпионата Франции (2022, 2023), а также дошёл до финала Открытого чемпионата США в 2022 году. Во Франции норвежский спортсмен проиграл испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу, а в США не смог одолеть представителя Испании Карлоса Алькараса.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
20:23
-
20:10
-
19:34
-
19:30
-
19:10
-
19:01
-
18:08
-
17:49
-
16:25
-
16:11
-
15:46
-
15:22
-
14:39
-
14:22
-
13:53
-
13:37
-
13:08
-
13:01
-
12:45
-
12:16
-
12:08
-
11:38
-
11:18
-
10:50
-
10:43
-
10:15
-
09:58
-
09:18
-
03:09
-
02:27
-
00:22
- 29 июня 2023
-
23:50
-
23:30
-
23:13
-
22:42
Партнерский контент