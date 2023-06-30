Каспер Рууд: не думаю, что мне нужно что-то ещё, чтобы доказать, что я хорош

Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд в преддверии Уимблдона-2023 высказался о своих достижениях на турнирах «Большого шлема».

«Не думаю, что мне нужно что-то ещё, чтобы доказать, что я хорош. Я выступил в трёх финалах турниров «Большого шлема». Что предпочтительнее — трижды проиграть во втором круге или трижды уступить в финале? Для меня ответ очень прост», — приводит слова Рууда Eurosport.

Напомним, Каспер Рууд выступил в двух финалах Открытого чемпионата Франции (2022, 2023), а также дошёл до финала Открытого чемпионата США в 2022 году. Во Франции норвежский спортсмен проиграл испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу, а в США не смог одолеть представителя Испании Карлоса Алькараса.