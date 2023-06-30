Дарья Касаткина: британские болельщики уважительно относятся к теннисистам

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о британских болельщиках.

«Мне всегда нравилось играть в Великобритании. Здесь я показываю хорошие результаты, у меня масса приятных воспоминаний. Очень хочу иметь возможность ещё поиграть здесь. Британские болельщики знают культуру этой игры, они знают, когда нужно поддержать теннисистов, и уважительно относятся к игрокам. Люди очень добры ко мне, я ценю их поддержку», — приводит слова Касаткиной The Independent.

Напомним, сегодня, 30 июня, Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи и вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В финальном матче россиянка сыграет с американкой Мэдисон Кис, в полуфинале одолевшей седьмую ракетку мира из США Кори Гауфф.