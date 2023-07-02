Кирьос — о состоянии перед Уимблдоном: ещё есть некоторые вопросы
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона в 2022 году, высказался о своём физическом состоянии в преддверии Уимблдона-2023.
«Что касается моего состояния, ещё есть некоторые вопросы. Теннисный матч с пятью сетами — это другой уровень. Я готовился по программе прошлого года. Конечно, я не собираюсь дискредитировать работу, которую проделал за последние шесть месяцев, просто я должен сохранить свою физическую форму. На неделе я провёл несколько матчей с хорошими игроками, моё тело чувствовало себя хорошо. Нужно идти постепенно. Я не хочу заглядывать вперёд и возлагать на себя необоснованные ожидания. Просто постараюсь сделать всё, что в моих силах, и показать свою лучшую игру», — сказал Кирьос на пресс-конференции.
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