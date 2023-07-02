Каспер Рууд: для меня плюс травы в том, что я не жду от себя слишком многого
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Норвежский теннисист, четвёртая ракетка мира Каспер Рууд поделился мнением о своей форме на травяных турнирах перед стартом Уимблдона. В текущем сезоне финалист «Ролан Гаррос» не провёл ни одного официального матча на траве.
«Я буду стараться. Для меня плюс травы в том, что я не жду от себя слишком многого. Могу играть совершенно свободно и не считаю себя фаворитом, претендентом на большой успех. Так что это снимает с меня некоторое давление, и я могу просто стараться наслаждаться по максимуму, веселиться и время от времени выходить к сетке. Могу свободнее играть геймы и матчи. Посмотрим, удастся ли мне хорошо выступить, начиная с завтрашнего дня», — приводит слова теннисиста официальный сайт Уимблдона.
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