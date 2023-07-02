«Это пытка. Это нелегко». Кирьос — о моментах ненависти к теннису

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о своём отношении к теннису и о том, как ему в профессиональной карьере помогает характер.

«Иногда характер помогает, иногда — нет. Теннис — очень однообразный вид спорта: это нелегко, может быть, утомительно, требует потрясающей дисциплины и удивительного терпения. Без этого в спорте далеко не продвинешься. И я на самом деле невероятно терпеливый.

Мне ближе утверждение: «Ненавижу проигрывать». Ненависть к проигрышу для меня ближе всего. Это относится ко всему: неважно, играю ли я в теннис или в видеоигры. Просто терпеть не могу проигрывать.

Люблю я или ненавижу теннис? И то, и другое. Проходил и через этапы, когда мне всё нравилось, и когда я всё ненавидел. Иногда это было одновременно. Я люблю теннис и… Это правда сложно. Не уверен, что смогу ответить на этот вопрос. Период ненависти — пытка, это нелегко. Это действительно тяжело и ощущается во всём. В такие моменты ты играешь не для себя, а для других людей. Тогда выступать почти невозможно.

Думаю, что теннис всё ещё остаётся видом спорта для определённого класса людей. Моя цель — привлекать к нему поклонников со всего мира. Конечно, многие хотят сохранить в спорте прежних теннисистов, но нужно смотреть на другие виды спорта в США или Великобритании, которые расширяют базу болельщиков. Это то, что пока нельзя сказать про теннис: нам нужно больше рассказывать про него, привлекать больше людей», — цитирует теннисиста журнал Men`s Health.