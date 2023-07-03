Уимблдон–2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3 июля

Сегодня, 3 июля, стартует главный теннисный турнир на траве — Уимблдон, будут сыграны матчи первого круга. За выход в следующую стадию соревнований поборется россиянин Андрей Рублёв, седьмой сеяный, которому предстоит сыграть первым запуском на корте №3 с австралийцем Максом Пёрселлом. Также сегодня на турнире стартуют Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Свой матч первого круга проведёт и действующий чемпион Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович, который сыграет первым запуском на центральном корте с аргентинцем Педро Качином. В борьбу в своих матчах также вступят итальянец Янник Синнер, норвежец Каспер Рууд и казахстанец Александр Бублик.

Уимблдон. Расписание соревнований, 3 июля. Мужчины

Центральный корт. Первый и третий запуски

15:30. Новак Джокович (Сербия) — Педро Качин (Аргентина)

Около 19:00. Янник Синнер (Италия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)

Корт №1. Второй запуск

Около 16:30. Каспер Рууд (Норвегия) — Лоран Локоли (Франция)

Корт №3. Первый и четвёртый запуски

13:00. Андрей Рублёв (Россия) — Макс Пёрселл (Австралия)

Около 19:00. Тейлор Фритц (США) — Янник Ханфман (Германия)

Корт №18. Четвёртый запуск

Около 18:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Корт №6. Четвёртый запуск

Около 18:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания)

Корт №7. Первый запуск

13:00. Аслан Карацев (Россия) — Люка Ван Аш (Франция)

Корт №10. Третий запуск

Около 16:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Корт №15. Третий запуск

Около 16:30. Александр Бублик (Казахстан) — Маккензи Макдональд (США)