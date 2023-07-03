Уимблдон–2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 3 июля

Сегодня, 3 июля, стартует главный теннисный турнир на траве — Уимблдон, будут сыграны матчи первого круга. За выход в следующую стадию соревнований поборется россиянин Андрей Рублёв, седьмой сеяный, которому предстоит сыграть первым запуском на корте №3 с австралийцем Максом Пёрселлом. Также сегодня на турнире стартуют Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.
Свой матч первого круга проведёт и действующий чемпион Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович, который сыграет первым запуском на центральном корте с аргентинцем Педро Качином. В борьбу в своих матчах также вступят итальянец Янник Синнер, норвежец Каспер Рууд и казахстанец Александр Бублик.
Уимблдон. Расписание соревнований, 3 июля. Мужчины
Центральный корт. Первый и третий запуски
15:30. Новак Джокович (Сербия) — Педро Качин (Аргентина)
Около 19:00. Янник Синнер (Италия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина)
Корт №1. Второй запуск
Около 16:30. Каспер Рууд (Норвегия) — Лоран Локоли (Франция)
Корт №3. Первый и четвёртый запуски
13:00. Андрей Рублёв (Россия) — Макс Пёрселл (Австралия)
Около 19:00. Тейлор Фритц (США) — Янник Ханфман (Германия)
Корт №18. Четвёртый запуск
Около 18:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Корт №6. Четвёртый запуск
Около 18:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания)
Корт №7. Первый запуск
13:00. Аслан Карацев (Россия) — Люка Ван Аш (Франция)
Корт №10. Третий запуск
Около 16:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Корт №15. Третий запуск
Около 16:30. Александр Бублик (Казахстан) — Маккензи Макдональд (США)
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