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Екатерина Александрова — Эмма Наварро: текстовая трансляция матча 1-го круга Уимблдона

Екатерина Александрова — Эмма Наварро: текстовая трансляция матча 1-го круга Уимблдона
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Сегодня, 4 июля, состоится матч первого круга основной стадии Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро (55-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на корте №17 и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Эмма Наварро — Екатерина Александрова.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:00 МСК
Эмма Наварро
55
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Наварро и Александрова ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии. У российской спортсменки есть четыре титула в одиночном разряде: в 2020 году в Шэньчжэне, в 2022 году в Сеуле и Хертогенбосхе и в 2023-м – в Линце.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

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