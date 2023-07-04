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Рууд: Джокович вывел оборонительный теннис на новый уровень, поэтому его сложно победить

Рууд: Джокович вывел оборонительный теннис на новый уровень, поэтому его сложно победить
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением о том, что делает серба Новака Джоковича практически непобедимым.

«Дело не в чём-то одном, однако отмечу, что Джокович просто вывел оборонительный теннис на новый уровень: это то, как он двигается, насколько способен проводить контратаки из глубины корта. Поэтому очень сложно обыгрывать его: он быстро перемещается и может дотянуться до мячей, которые, с вашей точки зрения, невозможно отбить. Но речь не о том, что теннис становится оборонительным, а о том, что Новак хорош в защите.

Он может наносить контратакующие удары с глубины. Плюс — он хорошо читает игру. Сложно понять, за кем будет победа в розыгрыше, когда ты играешь с ним: он много раз угадывает правильное направление мяча. Но даже если он ошибается — он всё равно отбивает», — цитирует Рууда Sportskeeda.

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