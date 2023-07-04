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Медведев, Андреева, Потапова, Шевченко, Сафиуллин: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Потапова бьётся за 2-й круг Уимблдона! Болеем также за Медведева и Мирру Андрееву. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2023
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Во вторник на главном травяном турнире в борьбу вступают ещё семеро россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Уимблдоне. Во вторник запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и семеро россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Александр Шевченко, Мирра Андреева, Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (22), Маргарита Бетова и Анна Блинкова. Отметим, что продолжатся и поединки, отложенные накануне из-за дождя и наступления темноты: пять — у женщин и восемь — у мужчин. Это, в частности, коснулось Романа Сафиуллина. Свои первые матчи проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина и победительница Australian Open Арина Соболенко.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:10 МСК
Кая Юван
244
Словения
Кая Юван
К. Юван
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маргарита Бетова
1316
Россия
Маргарита Бетова
М. Бетова
Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:05 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Селин Наэф
165
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф
Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:05 МСК
Эмма Наварро
55
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
1-й сет
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Остановлен
1 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		7 9 6 4    
6 		6 7 7 7    
             
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 15:30 МСК
Шелби Роджерс
49
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 19:00 МСК
Панна Удварди
82
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 19:30 МСК
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Сиюй Ван
65
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 20:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Артур Фери
391
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 20:00 МСК
Адриан Маннарино
35
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Александр Шевченко
97
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 20:30 МСК
Янина Викмайер
112
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анна Блинкова
40
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Потапова начинает Опрос: как сыграет Медведев
Live Даниил Сальников

Потапова начинает

Стартует 2-й игровой день. В частности Анастасия Потапова сражается со швейцаркой Селин Наэф. Следить за всеми подробностями этого сражения можно в нашей текстовой трансляции.

Уимблдон (ж). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 13:05 МСК
Анастасия Потапова
23
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Селин Наэф
165
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф
12:40 Даниил Сальников

Опрос: как сыграет Медведев

Фронтменом сегодняшнего игрового дня будет Даниил Медведев. Как сложится для россиянина старт турнира? Самое время пройти наш опрос.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

12:23 Даниил Сальников

Матч Романа Сафиуллина с Роберто Баутистой Агутом вчера прервали из-за темноты после третьего сета. Сегодня эта встреча будет доиграна.

12:16 Даниил Сальников

Теннис. Уимблдон-2023. Мужчины. 2-й игровой день, примерное время начала матчей (мск):

Маттео Берреттини (Италия) – Лоренцо Сонего (Италия) – начало примерно в 13:00.

Джордж Лоффаген (Великобритания, WC) – Хольгер Руне (Дания, 6) – начало примерно в 13:00.

Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – начало примерно в 13:00.

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Жереми Шарди (Франция) – начало примерно в 15:00.

Даниил Медведев (Россия, 3) – Артур Фери (Великобритания, WC) – начало примерно в 20:00.

Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия) – начало примерно в 20:00.

Райан Пенистон (Великобритания, WC) – Энди Маррей (Великобритания) – начало примерно в 17:00.

12:09 Даниил Сальников

Сегодня, 4 июля, продолжатся матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде. На корт выйдут россиянки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Мирра Андреева.

Уимблдон. Расписание матчей, 4 июля. Женщины

13:00 Анастасия Потапова (Россия) — Селин Наэф (Швейцария)

13:00 Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США)

15:00 Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия)

15:30 Елена Рыбакина (Казахстан) — Шелби Роджерс (США)

16:30 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас Диас (Испания)

16:30 Варвара Грачёва (Франция) — Камила Джорджи (Италия)

17:00 Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина)

19:00 Арина Соболенко (Беларусь) — Панна Удварди (Венгрия)

19:30 Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)

20:30 Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)

12:07 Даниил Сальников

В понедельник, 3 июля, в Лондоне стартовал в 136-й раз главный турнир на траве – знаменитый Уимблдон. В этот день должны были состояться 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Однако из-за традиционных английских дождей, а также из-за наступления темноты пять женских поединков и восемь мужских не доиграли, и их пришлось перенести на следующий день.

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