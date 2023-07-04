Во вторник на главном травяном турнире в борьбу вступают ещё семеро россиян. Все подробности – в трансляции.

Потапова бьётся за 2-й круг Уимблдона! Болеем также за Медведева и Мирру Андрееву. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Уимблдоне. Во вторник запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и семеро россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Александр Шевченко, Мирра Андреева, Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (22), Маргарита Бетова и Анна Блинкова. Отметим, что продолжатся и поединки, отложенные накануне из-за дождя и наступления темноты: пять — у женщин и восемь — у мужчин. Это, в частности, коснулось Романа Сафиуллина. Свои первые матчи проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина и победительница Australian Open Арина Соболенко.