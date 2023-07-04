Потапова бьётся за 2-й круг Уимблдона! Болеем также за Медведева и Мирру Андрееву. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Уимблдоне. Во вторник запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих и семеро россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Александр Шевченко, Мирра Андреева, Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (22), Маргарита Бетова и Анна Блинкова. Отметим, что продолжатся и поединки, отложенные накануне из-за дождя и наступления темноты: пять — у женщин и восемь — у мужчин. Это, в частности, коснулось Романа Сафиуллина. Свои первые матчи проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина и победительница Australian Open Арина Соболенко.
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Потапова начинает
Стартует 2-й игровой день. В частности Анастасия Потапова сражается со швейцаркой Селин Наэф. Следить за всеми подробностями этого сражения можно в нашей текстовой трансляции.
Опрос: как сыграет Медведев
Фронтменом сегодняшнего игрового дня будет Даниил Медведев. Как сложится для россиянина старт турнира? Самое время пройти наш опрос.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Матч Романа Сафиуллина с Роберто Баутистой Агутом вчера прервали из-за темноты после третьего сета. Сегодня эта встреча будет доиграна.
Теннис. Уимблдон-2023. Мужчины. 2-й игровой день, примерное время начала матчей (мск):
Маттео Берреттини (Италия) – Лоренцо Сонего (Италия) – начало примерно в 13:00.
Джордж Лоффаген (Великобритания, WC) – Хольгер Руне (Дания, 6) – начало примерно в 13:00.
Доминик Тим (Австрия) – Стефанос Циципас (Греция, 5) – начало примерно в 13:00.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Жереми Шарди (Франция) – начало примерно в 15:00.
Даниил Медведев (Россия, 3) – Артур Фери (Великобритания, WC) – начало примерно в 20:00.
Адриан Маннарино (Франция) – Александр Шевченко (Россия) – начало примерно в 20:00.
Райан Пенистон (Великобритания, WC) – Энди Маррей (Великобритания) – начало примерно в 17:00.
Сегодня, 4 июля, продолжатся матчи первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде. На корт выйдут россиянки Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Мирра Андреева.
Уимблдон. Расписание матчей, 4 июля. Женщины
13:00 Анастасия Потапова (Россия) — Селин Наэф (Швейцария)
13:00 Екатерина Александрова (Россия) — Эмма Наварро (США)
15:00 Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия)
15:30 Елена Рыбакина (Казахстан) — Шелби Роджерс (США)
16:30 Александра Саснович (Беларусь) — Нурия Парризас Диас (Испания)
16:30 Варвара Грачёва (Франция) — Камила Джорджи (Италия)
17:00 Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина)
19:00 Арина Соболенко (Беларусь) — Панна Удварди (Венгрия)
19:30 Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)
20:30 Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)
В понедельник, 3 июля, в Лондоне стартовал в 136-й раз главный турнир на траве – знаменитый Уимблдон. В этот день должны были состояться 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Однако из-за традиционных английских дождей, а также из-за наступления темноты пять женских поединков и восемь мужских не доиграли, и их пришлось перенести на следующий день.
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