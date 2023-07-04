«Думаете, Новак смотрит мои матчи?» Алькарас — о противостоянии с Джоковичем

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас поделился мнением о своём противостоянии с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, вторым в рейтинге ATP. Спортсмены могут сыграть друг с другом в финале Уимблдона.
«Думаете, Новак смотрит мои матчи? Не чувствую, что он следит за мной. Возможно, он смотрит мои матчи и контролирует всё, что я делаю. Может быть. Но не думаю, что он на 100% сосредоточен на моей игре и моих матчах. Как будто все говорят обо мне. Да, я смотрю его матчи, очевидно, но не полностью. Думаю, он делает то же самое.
Я уже говорил, что главной причиной моих судорог в полуфинале «Ролан Гаррос» с Новаком было напряжение, потому что я встречался с ним в 1/2 финала турнира «Большого шлема». Думаю, что это стало для меня очень важным опытом. Я многому научился в том матче, чтобы сейчас быть готовым к матчу с Джоковичем. Для меня всё будет по-другому. Думаю, я справлюсь с давлением лучше, чем на Открытом чемпионате Франции. Сейчас всё, о чём мы говорим с тренером, Хуаном-Карлосом Ферреро, — это давление и напряжение. Я не смогу играть в таком напряжении, поэтому в следующий раз всё должно быть по-другому», — сказал Алькарас на пресс-конференции после победы над Жереми Шарди в первом круге Уимблдона.
- 4 июля 2023
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