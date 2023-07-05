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Этчеверри в сложном матче первого круга в пяти сетах одолел Сапата-Миральеса

Этчеверри в сложном матче первого круга в пяти сетах одолел Сапата-Миральеса
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Аргентинский теннисист, 29-й сеяный Уимблдона Томас Мартин Этчеверри в сложнейшем матче первого круга турнира смог одолеть испанца Бернабе Сапата-Миральеса. Спортсмены боролись друг с другом пять сетов с перерывом на дождь и переносом встречи на другой корт. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 5:7, 6:3, 6:4, 7:5.

Теннисисты суммарно провели на корте 4 часа 36 минут. Томас Мартин Этчеверри по ходу встречи выполнил десять эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 и допустил три двойные ошибки. На счету Бернабе Сапата-Миральеса одна подача навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 21, а также пять двойных ошибок.

Во втором круге Томас Мартин Этчеверри встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом.

Уимблдон (м). 1-й круг
04 июля 2023, вторник. 22:05 МСК
Томас Мартин Этчеверри
32
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		5 6 6 7
7 7 		7 3 4 5
             
Бернабе Сапата-Миральес
53
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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