Этчеверри в сложном матче первого круга в пяти сетах одолел Сапата-Миральеса

Аргентинский теннисист, 29-й сеяный Уимблдона Томас Мартин Этчеверри в сложнейшем матче первого круга турнира смог одолеть испанца Бернабе Сапата-Миральеса. Спортсмены боролись друг с другом пять сетов с перерывом на дождь и переносом встречи на другой корт. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 5:7, 6:3, 6:4, 7:5.

Теннисисты суммарно провели на корте 4 часа 36 минут. Томас Мартин Этчеверри по ходу встречи выполнил десять эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 и допустил три двойные ошибки. На счету Бернабе Сапата-Миральеса одна подача навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 21, а также пять двойных ошибок.

Во втором круге Томас Мартин Этчеверри встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом.