Этчеверри в сложном матче первого круга в пяти сетах одолел Сапата-Миральеса
Поделиться
Аргентинский теннисист, 29-й сеяный Уимблдона Томас Мартин Этчеверри в сложнейшем матче первого круга турнира смог одолеть испанца Бернабе Сапата-Миральеса. Спортсмены боролись друг с другом пять сетов с перерывом на дождь и переносом встречи на другой корт. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 5:7, 6:3, 6:4, 7:5.
Теннисисты суммарно провели на корте 4 часа 36 минут. Томас Мартин Этчеверри по ходу встречи выполнил десять эйсов, реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 и допустил три двойные ошибки. На счету Бернабе Сапата-Миральеса одна подача навылет, 4 реализованных брейк-пойнта из 21, а также пять двойных ошибок.
Во втором круге Томас Мартин Этчеверри встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом.
Комментарии
- 5 июля 2023
-
00:00
- 4 июля 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:33
-
23:16
-
23:11
-
22:49
-
22:31
-
22:12
-
21:52
-
21:44
-
21:21
-
21:09
-
20:40
-
20:16
-
20:13
-
19:57
-
19:55
-
19:48
-
19:36
-
19:24
-
19:17
-
18:48
-
18:38
-
18:25
-
18:09
-
17:43
-
17:31
-
17:19
-
17:01
-
17:00
-
16:58
-
16:51
-
16:28
-
16:25
Партнерский контент