Иванович назвала Свёнтек своей любимой действующей теннисисткой

Бывшая сербская профессиональная теннисистка и экс первая ракетка мира Ана Иванович ответила на вопросы подписчиков в «Твиттере».

Спортсменка назвала первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек своей любимой действующей теннисисткой и объяснила свой выбор: «Я считаю её универсальным игроком!» — а также сказала, что её кумиром в теннисе всегда была Моника Селеш.

На вопрос о лучшем матче в карьере Иванович сказала: «У меня несколько любимых матчей, но в голову приходит полуфинал «Ролан Гаррос» — 2007 против Марии Шараповой». В той встрече сербская теннисистка победила в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Также Ана Иванович призналась, что из всех турниров, которые она не смогла выиграть, она бы хотела победить на Уимблдоне. На этом «Шлеме» спортсменка доходила только до полуфинала (в 2007 году).