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Свёнтек разгромила испанку Соррибес-Тормо в матче второго круга на Уимблдоне

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла во втором круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, одержав победу над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (84-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой польской теннисистки в двух сетах со счётом 6:2, 6:0.

Общая продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В матче третьего круга травяного турнира Ига Свёнтек сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция) – Петра Мартич (Хорватия).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.