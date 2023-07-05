Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек разгромила испанку Соррибес-Тормо в матче второго круга на Уимблдоне

Свёнтек разгромила испанку Соррибес-Тормо в матче второго круга на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек выиграла во втором круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, одержав победу над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (84-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой польской теннисистки в двух сетах со счётом 6:2, 6:0.

Общая продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Уимблдон (ж). 2-й круг
05 июля 2023, среда. 17:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Сара Соррибес-Тормо
84
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

В матче третьего круга травяного турнира Ига Свёнтек сыграет с победительницей пары Диан Парри (Франция) – Петра Мартич (Хорватия).

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023