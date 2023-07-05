Димитров — о Саудовской Аравии: надо проводить больше турниров в этой части мира

Спортсмен из Болгарии Григор Димитров, 26-я ракетка мира, поделился впечатлениями об участии в выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Мне было здорово сыграть в Саудовской Аравии. Я тогда впервые там побывал. Думаю, надо проводить больше турниров в этой части мира. Это будет здорово. Думаю, людям на самом деле это нравится, болельщики за. Всё было хорошо организовано, да и погода мне понравилась. Думаю, есть много хороших возможностей в будущем. Не знаю, как в итоге всё сложится, но я за. Для меня это был отличный опыт», – сказал Димитров на пресс-конференции после матча.

Ранее сообщалось, что финал ATP может быть перенесён в Саудовскую Аравию в ближайшее время, что станет важным этапом на пути укрепления сотрудничества мужского тура и инвестиционного фонда государства.