Андрей Рублёв одолел Аслана Карацева во втором круге Уимблдона-2023

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Уимблдона-2023.
В матче второго раунда Рублёв (7) одержал победу в матче с соотечественником Асланом Карацевым. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва. Встреча россиян продлилась 2 часа и 54 минуты. Рублёв 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Карацева восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Следующим соперником Рублёва на Уимблдоне станет победитель матча Томас Барриос-Вера (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC).
Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
- 6 июля 2023
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