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Андрей Рублёв одолел Аслана Карацева во втором круге Уимблдона-2023

Андрей Рублёв одолел Аслана Карацева во втором круге Уимблдона-2023
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Уимблдона-2023.

В матче второго раунда Рублёв (7) одержал победу в матче с соотечественником Асланом Карацевым. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5 в пользу Рублёва. Встреча россиян продлилась 2 часа и 54 минуты. Рублёв 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Карацева восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Следующим соперником Рублёва на Уимблдоне станет победитель матча Томас Барриос-Вера (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC).

Мужской Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет £ 44 700 000, их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

Уимблдон (м). 2-й круг
06 июля 2023, четверг. 14:50 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 7  
7 7 		3 4 5  
             
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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