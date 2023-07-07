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Александрова одержала победу на тай-брейке в сложнейшем матче второго круга Уимблдона

Александрова одержала победу на тай-брейке в сложнейшем матче второго круга Уимблдона
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вырвала победу в сложнейшем матче второго круга Уимблдона, в котором она играла со 114-й ракеткой мира из США Мэдисон Бренгл: в каждом из трёх сетов встречи победительница игрового отрезка определялась на тай-брейке. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7).

Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. Екатерина Александрова по ходу встречи выполнила шесть эйсов, реализовала 7 брейк-пойнтов из 15, а также допустила 12 двойных ошибок. На счету Мэдисон Бренгл — одна подача навылет, 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 и восемь двойных ошибок.

В третьем круге Уимблдона Александрова сыграет со 126-й ракеткой мира из Венгрии Далмой Галфи. Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом.

Уимблдон (ж). 2-й круг
07 июля 2023, пятница. 13:05 МСК
Мэдисон Бренгл
114
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 6 7
6 4 		7 7 7 10
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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