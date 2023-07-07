Карацев в парном разряде проиграл в первом круге на Уимблдоне

50-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев в паре с Даниэлем Альтмайером из Германии (66-й в рейтинге АТР) проиграли в первом круге травяного турнира категории «Большой шлем» Уимблдон-2023, уступив паре Весли Колхоф (Нидерланды)/ Нил Скупски (Великобритания).
Игра завершилась победой Колхофа/Скупски в двух сетах со счётом 6:3, 7:5.
Общая продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Пара российского и немецкого теннисистов один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного. На счету их соперников четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
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В матче второго круга травяного турнира пара Весли Колхоф (Нидерланды)/ Нил Скупски (Великобритания) сыграет с победителями встречи Ринки Хидзиката (Австралия)/Джэйсон Каблер (Австралия) – Марко Чеккинато (Италия)/Тьяго Монтейро (Бразилия).
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 6 по 15 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
- 7 июля 2023
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