Сафиуллин на тай-брейке выиграл первый сет в матче третьего круга Уимблдона с Пельей
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В эти минуты проходит матч третьего круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 92-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин играет с аргентинским спортсменом Гидо Пельей (308-й в рейтинге АТР). Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 7:6 (7:1). Общая продолжительность первой партии составила 51 минуту.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин – Гидо Пелья в третьем круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.
Уимблдон (м). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 18:40 МСК
308
Гидо Пелья
Г. Пелья
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|
|3
92
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Сафиуллин и Пелья ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии.
Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.
Комментарии
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