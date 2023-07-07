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Сафиуллин на тай-брейке выиграл первый сет в матче третьего круга Уимблдона с Пельей

В эти минуты проходит матч третьего круга основной стадии Уимблдона-2023, в котором 92-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин играет с аргентинским спортсменом Гидо Пельей (308-й в рейтинге АТР). Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 7:6 (7:1). Общая продолжительность первой партии составила 51 минуту.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин – Гидо Пелья в третьем круге основной сетки соревнований «Большого шлема» в Великобритании.

Сафиуллин и Пелья ни разу не встречались друг с другом в личном противостоянии.

Основные соревнования Уимблдона-2023 проходят в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Общий призовой фонд турнира превышает £ 44,7 млн.