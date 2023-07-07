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Вондроушова впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Векич

Вондроушова впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Векич
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Вондроушова нанесла поражение представительнице Хорватии Донне Векич, посеянной под 20-м номером, со счётом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.

Вондроушова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Векич выполнила один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Вондроушова в пятый раз играет на Уимблдоне, ранее её лучшим достижением был выход во второй круг в 2021 году.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей матча между соотечественницей Мари Боузковой, посеянной под 32-м номером, и пятой ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсией.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 18:30 МСК
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Донна Векич
21
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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