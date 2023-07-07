Вондроушова впервые вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Векич

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Вондроушова нанесла поражение представительнице Хорватии Донне Векич, посеянной под 20-м номером, со счётом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 7 минут.
Вондроушова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Векич выполнила один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Вондроушова в пятый раз играет на Уимблдоне, ранее её лучшим достижением был выход во второй круг в 2021 году.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Вондроушова сыграет с победительницей матча между соотечественницей Мари Боузковой, посеянной под 32-м номером, и пятой ракеткой турнира француженкой Каролин Гарсией.
- 7 июля 2023
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:30
-
19:16
-
19:11
-
18:46
-
18:37
-
18:28
-
18:18
-
18:11
-
17:56
-
17:43
-
17:30
-
17:14
-
16:58
-
16:47
-
16:35
-
16:15
-
16:11
-
15:59
-
15:56
-
15:52
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:13
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:36
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
13:55