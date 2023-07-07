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Ига Свёнтек во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Ига Свёнтек во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Свёнтек нанесла поражение представительнице Хорватии Петре Мартич, посеянной под 30-м номером, со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Мартич выполнила четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

22-летняя Свёнтек в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона. Выходом в 1/8 финала Ига повторила своё лучшее достижение на турнире, датированное 2021 годом.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Свёнтек сыграет с 14-й сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Уимблдон (ж). 3-й круг
07 июля 2023, пятница. 20:35 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Петра Мартич
29
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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