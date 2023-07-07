Ига Свёнтек во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023. В матче третьего круга травяного турнира «Большого шлема» Свёнтек нанесла поражение представительнице Хорватии Петре Мартич, посеянной под 30-м номером, со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Свёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Мартич выполнила четыре эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
22-летняя Свёнтек в четвёртый раз играет в основной сетке Уимблдона. Выходом в 1/8 финала Ига повторила своё лучшее достижение на турнире, датированное 2021 годом.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Свёнтек сыграет с 14-й сеяной Белиндой Бенчич из Швейцарии.
- 7 июля 2023
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