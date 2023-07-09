Андрей Чесноков отреагировал на победу Андреевой над Потаповой в третьем круге Уимблдона

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу 16-летней россиянки Мирры Андреевой в матче третьего круга Уимблдона с соотечественницей Анастасией Потаповой.
«Мирра уж очень уверенно играет в последнее время. Она великолепна! Ей без разницы против кого играть — лезет в лоб на всех. Андреева абсолютно не чувствует никакого давления на себя. Она постоянно играет с холодной головой. Это удивительно для её молодого возраста. Мирре повезло в прошлом матче, там у Крейчиковой произошла травма, и она снялась.
Сегодня Мирра против Потаповой смотрелась просто шикарно. У неё есть хорошие перспективы и дальше на этом Уимблдоне. Андреева может очень высоко забраться. В такой форме она может обыграть любую теннисистку из топ-10 рейтинга!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 июля 2023
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