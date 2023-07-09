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Рублёв впервые в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона, обыграв Бублика в пяти сетах

Рублёв впервые в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона, обыграв Бублика в пяти сетах
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Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в пяти сетах матча 1/8 финала Уимблдона вырвал победу у казахстанца Александра Бублика, 23-го сеяного турнира. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Шлема» на траве.

Теннисисты провели на центральном корте Уимблдона 3 часа 17 минут. Андрей Рублёв по ходу матча выполнил 20 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и спас все пять брейк-пойнтов соперника, а также допустил всего две двойные ошибки. На счету Александра Бублика — 39 подач навылет и 14 двойных ошибок.

В четвертьфинале Уимблдона Рублёв сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 17) — Новак Джокович (Сербия, 2). Соперник россиянина определится сегодня, 9 июля, вечером.

Уимблдон (м). 4-й круг
09 июля 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		6 6 6 6 5 6
5 		3 7 8 7 7 4
             
Александр Бублик
26
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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