Ярослав Дёмин успешно стартовал на юниорском Уимблдоне

Российский теннисист Ярослав Дёмин одержал победу в первом круге юниорского Уимблдона. Спортсмен в двух сетах обыграл Хаято Мацуоку из Японии со счётом 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты. Ярослав Дёмин по ходу матча выполнил семь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырёх, а также не допустил ни одной двойной ошибки. На счету его соперника — три подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт (100%) и три двойные ошибки.

Во втором круге Дёмин сыграет с выступающим по уайлд-кард британцем Фредди Блейдсом. Всего в юниорской сетке Уимблдона продолжает борьбу только одна россиянка — Алина Корнеева. У остальных спортсменов из России были проблемы с получением визы в Великобританию.