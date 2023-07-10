Британский певец Гарри Стайлс поздравил Элину Свитолину с победой в 1/8 финала Уимблдона

Британский исполнитель Гарри Стайлс поздравил украинскую теннисистку Элину Свитолину с победой над белоруской Викторией Азаренко в матче 1/8 финала Уимблдона-2023. Игра завершилась со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) в пользу украинки.

«Поздравляю! У нас ещё четыре шоу впереди, будем рады видеть тебя на любом из них. И удачи в оставшейся части турнира. Гарри», — написал Стайлс в комментариях на странице Свитолиной в социальных сетях.

Ранее Свитолина рассказала, что планировала посетить концерт Стайлса в Вене 8 июля, однако из-за успешного выступления на Уимблдоне не смогла этого сделать. Украинская спортсменка призналась, что Стайлс является её любимым артистом.

В четвертьфинальном матче травяного турнира Элина Свитолина сыграет с польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свёнтек.