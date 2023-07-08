Свитолина: собиралась на концерт моего любимого Гарри Стайлса, но Уимблдон спутал планы
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина призналась, что сегодня, 8 июля, планировала посетить концерт британского исполнителя Гарри Стайлса в Вене, однако из-за успешного выступления на Уимблдоне-2023 ей это не удастся.
«Хэй, ребята! Сегодня я должна была пойти на концерт моего любимого Гарри Стайлса в Вене, но Уимблдон спутал мои планы. Кто-то хочет пойти? У меня есть два билета», — написала Свитолина в своих социальных сетях.
Ранее Свитолина пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2023. Элина, получившая от организаторов уайлд-кард, в третьем круге нанесла поражение американке Софье Кенин, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
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