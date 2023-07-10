Андрей Чесноков: если Мэдисон Кис не наложит в штаны, то она сильнее Мирры Андреевой

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился впечатлениями от матча четвёртого круга Уимблдона между 16-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая вышла в основную сетку турнира, пройдя квалификацию, и 25-й сеяной соревнований американкой Мэдисон Кис.

«Если Мэдисон Кис не наложит в штаны, то она сильнее Мирры Андреевой. Если Мирра сможет чем-то испугать Кис, то она сможет показать что-то. Но для меня фаворит всё-таки Мэдисон», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне Мирра Андреева обыграла соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 7:5 в третьем круге Уимблдона и впервые в карьере вышла в четвёртый раунд турнира «Большого шлема». Мэдисон Кис в предыдущем раунде травяного мэйджора нанесла поражение украинке Марте Костюк — 6:4, 6:1.