Рыбакина — о снятии Хаддад-Майи с матча Уимблдона из-за травмы: надеюсь, ничего серьёзного

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о травме представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи, из-за которой спортсменка была вынуждена сняться с матча четвёртого круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась досрочно в первом сете при счёте 4:1 в пользу Рыбакиной.

«Никогда не бывает легко завершать матч таким образом. Надеюсь, у неё ничего серьёзного. Насколько я поняла, на всё повлиял один момент. Надеюсь, ей будет лучше», — сказала Рыбакина после матча.

В четвертьфинале Уимблдона Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия). Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Напомним, Елена Рыбакина является действующей чемпионкой соревнований.