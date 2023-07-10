Рыбакина — о снятии Хаддад-Майи с матча Уимблдона из-за травмы: надеюсь, ничего серьёзного
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Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о травме представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи, из-за которой спортсменка была вынуждена сняться с матча четвёртого круга Уимблдона-2023. Встреча завершилась досрочно в первом сете при счёте 4:1 в пользу Рыбакиной.
«Никогда не бывает легко завершать матч таким образом. Надеюсь, у неё ничего серьёзного. Насколько я поняла, на всё повлиял один момент. Надеюсь, ей будет лучше», — сказала Рыбакина после матча.
В четвертьфинале Уимблдона Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер (Тунис) — Петра Квитова (Чехия). Женский турнир Уимблдона-2023 завершится 15 июля. Напомним, Елена Рыбакина является действующей чемпионкой соревнований.
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