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Александрова взяла только 4 гейма у Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона

Александрова взяла только 4 гейма у Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2023. В матче четвёртого круга травяного турнира «Большого шлема» Александрова уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси со счётом 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Александрова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Соболенко выполнила семь эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала три из десяти брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Арина Соболенко в 1/8 финала Уимблдона.

За выход в полуфинал Уимблдона-2023 Соболенко сыграет с 25-й сеяной американской теннисисткой Мэдисон Кис.

Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 17:15 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0  
6 		6  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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