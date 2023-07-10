Александрова взяла только 4 гейма у Соболенко в матче 1/8 финала Уимблдона
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона-2023. В матче четвёртого круга травяного турнира «Большого шлема» Александрова уступила второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси со счётом 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Александрова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы. Соболенко выполнила семь эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала три из десяти брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Арина Соболенко в 1/8 финала Уимблдона.
За выход в полуфинал Уимблдона-2023 Соболенко сыграет с 25-й сеяной американской теннисисткой Мэдисон Кис.
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