Елена Веснина: Медведев показывает шикарный теннис. Успех на траве был вопросом времени

Олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась впечатлениями от игры чемпиона US Open – 2021, россиянина Даниила Медведева на Уимблдоне-2023. Ранее Даниил впервые вышел в четвертьфинал этого турнира.

«Конечно же, все ждут успеха Медведева после двух не самых удачных турниров «Большого шлема». Даня — теннисист очень высокого уровня, он заслуживает быть в четвертьфинале Уимблдона. В этом сезоне он показывает просто шикарный теннис. Его успех на траве был вопросом времени. Мне всегда казалось, что именно это покрытие ему должно подходить больше всего. Но бывает такое, что профессиональные игроки только спустя несколько лет приспосабливаются к траве. Медведев набирает от матча к матчу! Очень хорошо, что сегодня Даниил сэкономил свои силы. Будем надеяться, что Даня выйдет в свой первый полуфинал Уимблдона», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.